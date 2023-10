TN in Podcast - In crescita contro il Real: una notte da sogno per spiccare il volo

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione.

Ep. 397 - In crescita contro il Real: una notte da sogno per spiccare il volo

Nelle ultime partite il Napoli si è ritrovato e arriva dunque alla sfida di Champions League contro il Real Madrid con il morale alto. La squadra è in gran crescita, a cominciare dalla difesa (Ostigard e Natan saranno costretti agli straordinari).

