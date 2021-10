TN in Podcast - Infortuni, squalifica e lista: col Legia obbligato un esordio da titolare

Con l'infortunio di sabato rimediato da Malcuit si complicano le scelte di Luciano Spalletti per le corsie laterali, soprattutto per le rotazioni previste in Europa League. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato le possibili soluzioni del tecnico che contro il Legia sarà costretto ad un esordio dal primo minuto. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.