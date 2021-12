TN in Podcast - Insigne al Toronto: una pioggia di milioni e qualche chiarimento sulle cifre

Lorenzo Insigne e un futuro al momento sempre più lontano dal Napoli. Le voci delle ultime ore accostano con forza il capitano azzurro al Toronto. Il club canadese propone un’offerta faraonica a Insigne e il suo futuro sembra sempre più lontano dall’Italia. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vicedirettore Arturo Minervini ha analizzato la situazione e fatto chiarezza sulle cifre circolate nelle ultime ore. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.