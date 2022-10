TN in Podcast - Kvara ed i “titolari del secondo tempo”: le mille armi del Napoli che non si ferma più

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita del Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prende la decima vittoria consecutiva, contro il Bologna, e conferma il primo posto in classifica. Tra i protagonisti, come al solito, Kvaratskhelia. Ma decisivi risultano i cambi all'intervallo di Spalletti: Lozano e Osimhen, autori delle reti determinanti ai fini del risultato.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita del Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.