TN in Podcast - L'urlo di Fabian regala vittoria e vetta meritate: così Spalletti ha battuto la Lazio

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la partita di ieri sera e gli scenari della lotta-scudetto.

Grazie ad una rete di Fabian al 94', il Napoli espugna l'Olimpico e ritrova in un colpo solo vittoria, entusiasmo e primo posto, superando il bivio Lazio e riagganciando il Milan che è atteso proprio al Maradona per uno scontro diretto. Un successo meritato, così come la vetta, per quanto fatto dagli azzurri in questa prima parte di 2022.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la partita di ieri sera e gli scenari della lotta-scudetto dal punto di vista partenopeo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.