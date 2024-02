TN in Podcast - La confessione di Mazzarri: ha un solo grande rimpianto dopo l’esonero

Il grande rimpianto di Mazzarri dopo l'esonero? Aver lavorato diverse settimane senza Osimhen

Il grande rimpianto di Mazzarri dopo l'esonero? Aver lavorato diverse settimane senza Osimhen. Il paradosso è che ora che il nigeriano torna, lui non c'è più. Al suo posto Calzona. L'ultima gara di Osimhen il 23 dicembre a Roma. In quell'occasione fu espulso e partì subito per la Nigeria. Domani tornerà in campo a due mesi di distanza dall'ultima volta.

