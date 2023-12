TN in Podcast - La solitudine del numero primo: Kvara soffre per un motivo evidente

Tante critiche sono state rivolte a Kvaratskhelia, protagonista di una prestazione non brillante

Ep. 433 - La solitudine del numero primo: Kvara soffre per un motivo evidente

Il Napoli è crollato 3-0 in casa contro l’Inter, in una gara che ha evidenziato dei passi in avanti nel primo tempo e delle difficoltà che sono ritornate nella ripresa. Brutta serata della direzione arbitrale con il gol di Calhanoglu che è nato da un fallo di Lautaro su Lobotka e con il contatto di Acerbi su Osimhen che avrebbe potuto portare al rigore. Tante critiche sono state rivolte anche a Kvaratskhelia, protagonista di una prestazione non brillante ma anche dovuta agli infortuni di Mario Rui e Olivera che hanno costretto Mazzarri a schierare Natan terzino.

