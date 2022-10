TN in Podcast - Le scelte verso Cremona: Spalletti ha finalmente il gruppo al completo

Il Napoli lavora in vista della trasferta di domenica a Cremona. Per la sfida contro la Cremonese, finalmente, Spalletti avrà l'intero gruppo al completo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli lavora in vista della trasferta di domenica a Cremona. Per la sfida contro la Cremonese, finalmente, Spalletti avrà l'intero gruppo al completo.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione anticipando le possibili scelte del tecnico azzurro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.