TN in Podcast - Manolas sul mercato: il rischio di cercare due centrali a fine mercato

Negli ultimi giorni al centro del mercato è finito Kostas Manolas, per una trattativa con l'Olympiacos che da un lato può offrire risorse e tagliare uno stipendio pesante, ma dall'altro portare il Napoli a cercare non più uno, ma due centrali difensivi. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone abbiamo raccontato del rischio di perdere il greco e complicarsi la chiusura del mercato.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.