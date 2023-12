TN in Podcast - Mazzarri e la frase che ripete sempre da quando è a Napoli

Anche, oggi, in conferenza stampa, prima di Napoli-Monza, l'allenatore degli azzurri Walter Mazzarri ha ripetuto una frase

Ep. 442 - Mazzarri e la frase che ripete sempre da quando è a Napoli

Anche, oggi, in conferenza stampa, prima di Napoli-Monza, l'allenatore degli azzurri Walter Mazzarri ha ripetuto una frase: "Ho poco tempo per allenare". Lo dice sempre, quasi un appello, come a voler dire: aspettate prima di giudicare. A gennaio il Napoli avrà spesso la settimana piena per lavorare.

