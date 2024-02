TN in Podcast - Mazzarri ora sente la pressione: una risposta polemica e zero autocritica

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così le parole del tecnico di San Vincenzo.

Ep. 464 - Mazzarri ora sente la pressione: una risposta polemica e zero autocritica

Walter Mazzarri oggi in conferenza stampa ha fatto anche un po' di polemica contro chi ha avanzato critiche in seguito alle ultime prestazioni negative della squadra. L'allenatore azzurro, alla vigilia di Napoli-Genoa, ha toccato diversi temi, ma con ben poca autocritica.

