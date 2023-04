TN in Podcast - Mazzata Osimhen: le opzioni di Spalletti per il ‘9’ a San Siro

Il centravanti nigeriano non è riuscito a recuperare dall’infortunio rimediato in Nazionale e salta così Milan-Napoli.

Victor Osimhen ha alzato bandiera bianca. Il centravanti nigeriano non è riuscito a recuperare dall’infortunio rimediato in Nazionale e salta così Milan-Napoli.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione spiegando le opzioni di Spalletti per il 9 a San Siro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.