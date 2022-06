TN in Podcast - Non solo Kvaratskhelia: come può cambiare l’attacco

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema, spiegando come potrebbe cambiare il reparto offensivo.

Perso Lorenzo Insigne, il Napoli l'ha presto rimpiazzato andando a prendere Khvicha Kvaratskhelia, stellina georgiana di cui tanto bene si parla. Ma in attacco potrebbero esserci altri stravolgimenti, specie se dovesse andar via anche Dries Mertens. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato sul tema, spiegando come potrebbe cambiare il reparto offensivo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.