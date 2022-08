TN in Podcast - Segnali di crescita in amichevole, ma dal portiere no: la strategia per Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince la prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro, dopo i due pareggi con Adana e Maiorca, battendo il Maiorca 3-1. Segnali di crescita nel gioco e nella condizione per la formazione di Luciano Spalletti. Intanto il mercato freme, specie quello dei portieri.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone analizza la partita e si sofferma sulla questione Kepa-Meret. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.