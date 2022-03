TN in Podcast - Senza Di Lorenzo nei prossimi 3 big match: Spalletti si interroga sul sostituto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la situazione, raccontando i pensieri di Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era mai successo. Mai quest'anno, quasi mai nelle stagioni precedenti. Giovanni Di Lorenzo, lo stakanovista, sempre utilizzato da Luciano Spalletti, 39 su 39, va k.o. proprio alla vigilia di un ciclo terribile con Atalanta, Fiorentina e Roma.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato la situazione, raccontando i pensieri di Spalletti, costretto a interrogarsi sul futuro.