TN in Podcast - Spalletti e la missione tattica e comunicativa: tutto sul ritiro di Dimaro

E' terminato ieri, dopo dieci giorni in Val di Sole, il primo ritiro del Napoli targato Luciano Spalletti ed in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone, inviati a Dimaro, abbiamo tracciato un bilancio su quanto visto in Trentino e provato dall'allenatore di Certaldo. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.