TN in Podcast - Troppi positivi, ma la Serie A non si può più fermare: cosa succede

Aumentano i casi Covid in Serie A, tanti i positivi riscontrati prima della ripresa degli allenamenti. Tra circa una settimana riprenderà il campionato, ma la situazione contagi potrebbe condizionare un calendario già intasato.

In "Tutto Napoli in Podcast" Fabio Tarantino ha analizzato la situazione in del ritorno in campo previsto per il 6 gennaio.