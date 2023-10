TN in Podcast - Tutte le soluzioni valutate da Garcia per sostituire Osimhen per 6 gare

Napoli senza Osimhen per le prossime sei partite. E allora Rudi Garcia sta studiando varie soluzioni per rimpiazzare il centravanti nigeriano

Ep. 407 - 6 gare senza Osimhen? Tutte le soluzioni studiate da Garcia per sostituirlo

Napoli senza Osimhen per le prossime sei partite. E allora Rudi Garcia sta studiando varie soluzioni per rimpiazzare il centravanti nigeriano, non soltanto negli uomini ma anche nel modulo: in una delle sei gare in programma da qui alla prossima sosta potremo vedere diversi Napoli.

