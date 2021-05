TN in Podcast - Tutto su Spezia-Napoli: le insidie e le scelte di Gattuso ed Italiano

Ci avviciniamo a Spezia-Napoli e quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo presentato la sfida che il Napoli non può fallire per riprendere la marcia Champions e soprattutto continuare ad essere padrone del proprio destino. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la condizione del Napoli, le particolarità dello Spezia e le possibili scelte di formazione di Gattuso ed Italiano. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.