TN in Podcast - Tutto sull'emergenza difensiva: soltanto due centrali nella corsa Champions

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato l'emergenza difensiva con cui il Napoli dovrà convivere in questo rush finale di campionato. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno approfondito le possibili soluzioni di Rino Gattuso e la nuova coppia Manolas-Rrahmani. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" potete riascoltare tutti gli episodi precedenti.