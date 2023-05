TN in Podcast - Un Capitano che in C si ritrovò disoccupato: l’incredibile storia di Di Lorenzo

Prima campione d'Europa con l'Italia, adesso campione d'Italia col Napoli al termine del primo anno da Capitano dei partenopei.

Ep. 368 - Un Capitano che in C si ritrovò disoccupato: l'incredibile storia di Di Lorenzo

Prima campione d'Europa con l'Italia, adesso campione d'Italia col Napoli al termine del primo anno da Capitano dei partenopei. Giovanni Di Lorenzo è l'emblema dello Scudetto degli azzurri.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha raccontato l'incredibile storia del capitano del Napoli. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.