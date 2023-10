TN in Podcast - Una buona notizia da Castel Volturno verso il bivio stagionale

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione in vista della prossima partita

Ep. 412 - Una buona notizia da Castel Volturno verso il bivio stagionale

Rudi Garcia ritrova André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese nella giornata odierna ha svolto l'intera seduta d'allenamento in gruppo ed è per questo abile e arruolabile per il big match di domenica sera contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione in vista della prossima partita. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.