TN in Podcast - Una grande cessione per auto-finanziarsi: solo due (difficili) possibilità

I rumors più insistenti di inizio mercato, come ogni estate, riguardano le possibili cessioni dei big in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo provato a fare il punto su Koulibaly e Fabian, i due giocatori indiziati per vari motivi per finanziare il mercato estivo e completare la rosa. Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la crisi del mercato europeo, che complica grandi operazioni, e la situazione economica del club di ADL. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.