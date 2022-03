TN in Podcast - Verona-Napoli: perché è una bella notizia giocare in trasferta

Dei 57 punti conquistati, il Napoli ne ha raccolti 31 giocando in trasferta, più di quelli del Maradona. Singolare statistica, ma che non sorprende

Dei 57 punti conquistati, il Napoli ne ha raccolti 31 giocando in trasferta, più di quelli del Maradona. Singolare statistica, ma che non sorprende. In casa, la squadra di Spalletti, che ha perso quattro volte, fa più fatica. Per quale motivo?

