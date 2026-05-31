De Bruyne ha ragione? Live su Radio Tutto Napoli: dalle 11 c'è "Domenica azzurra"
Radio Tutto Napoli vi accompagna anche di domenica per raccontare l'attualità azzurra. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Domenica azzurra con Antonio Gaito e Ciro Accardo. Poi alle 13 sarà il turno di Antonino Treviglio e Antonio Noto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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