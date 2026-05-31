Cassano sicuro: "Inter, con Nico Paz ti danno lo scudetto ancora prima di iniziare"

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L'ex calciatore e oggi opinionista Antonio Cassano lancia l'Inter: 4-3-1-2 ed un grande acquisto per partire favorita con distacco in ottica scudetto

L'ex calciatore e oggi opinionista Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, ha parlato dell'Inter sbilanciandosi sulla lotta scudetto: "lo fossi in Chivu farei un 4-3-1-2: Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski". Il nome su cui Cassano punta per fare la differenza è quello di Nico Paz: "Poi prendi e metti Nico Paz dietro a Thuram e Lautaro. Di cosa parliamo? Ti danno lo scudetto prima di iniziare. Il giochino è già finito".

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