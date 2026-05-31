De Bruyne verso l'addio? Ecco il primo nodo per Allegri: la situazione

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La nuova avventura di Massimiliano Allegri al Napoli potrebbe partire subito con una questione delicata da affrontare: il futuro di Kevin De Bruyne.

La nuova avventura di Massimiliano Allegri al Napoli potrebbe partire subito con una questione delicata da affrontare: il futuro di Kevin De Bruyne. Le parole del centrocampista belga nei confronti della gestione di Antonio Conte hanno fatto rumore e hanno aperto nuovi interrogativi sulla sua permanenza in azzurro. L'ex Manchester City non ha nascosto le difficoltà vissute nell'ultima stagione, soprattutto dal punto di vista tattico. Adesso, con il cambio in panchina, toccherà ad Allegri provare a ricostruire il rapporto tra il fuoriclasse e il progetto Napoli.

Per Allegri De Bruyne è centrale

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese considera De Bruyne un elemento centrale e non vorrebbe privarsi della sua qualità. L'idea iniziale era quella di valorizzarlo e rimetterlo al centro della squadra, come già fatto in passato con campioni del calibro di Luka Modric. La situazione, però, ora appare meno scontata. De Bruyne aveva scelto il Napoli rinunciando a proposte economicamente superiori arrivate dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, con il desiderio di restare protagonista nel calcio europeo e vivere ancora le grandi serate di Champions League.

Decisivo un elemento

L'aspetto tecnico, però, sarà decisivo. Il belga vuole tornare a divertirsi in campo dopo un'annata complicata con Conte. Allegri è un allenatore abituato a vincere, ma dovrà trovare la chiave giusta per convincere De Bruyne che il nuovo ciclo azzurro possa essere quello ideale per esaltare nuovamente il suo talento.