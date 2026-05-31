Del Genio: "Molti napoletani erano pronti al tecnico giovane e progettuale. ADL non lo è"

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Il giornalista Paolo Del Genio analizza la possibilità che il Napoli aveva di prendere un allenatore giovane: la piazza era pronta, il presidente no

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha parlato dei temi attuali in casa Napoli a partire dalla scelta di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Queste le sue dichiarazioni: "Io penso che molti napoletani sono pronti all'allenatore giovane, progettuale, che forse può vincere il primo, forse può fare il secondo posto, forse può non vincere mai però ti dà un'impronta precisa e definita e percorre una strada per arrivare alla vittoria.

Vittoria sicura? No, non sicura, ma manco questa è sicura eh... non è detto che perché abbiamo preso uno che ha vinto tanto arriveremo alla vittoria di sicuro. Molti napoletani erano pronti, mentre un romano, diciamo un napoletano di adozione, non era pronto a questo, non è pronto a questo discorso in questo momento storico. Questo romano-napoletano si chiama Aurelio De Laurentiis e quindi non serve a niente che tutti i napoletani siamo pronti".