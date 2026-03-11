Prendi il caffè con noi su Radio TuttoNapoli: dalle 9 aprono le porte del "Bar di TuttoNapoli"

Live quest'oggi dalle 8 alle 19, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

