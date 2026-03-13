Formazione Napoli: almeno 2 cambi per Conte, ma occhio a una sorpresa

In difesa non è al meglio Juan Jesus, vittima di un leggero affaticamento. Al suo posto è pronto Beukema che riprenderebbe la classica posizione

Saranno diverse le novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domani contro il Lecce. Di sicuro un cambio dietro e avanti con Beukema per Juan Jesus, non al top, ed Elmas per Vergara, con Anguissa in mediana (Lobotka potrebbe non recuperare). Dunque due cambi almeno, ma magari anche tre, si vedrà. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola sulla probabile formazione per domani.

Napoli-Lecce, la probabile formazione degli azzurri

In difesa non è al meglio Juan Jesus, vittima di un leggero affaticamento. Al suo posto è pronto Beukema che riprenderebbe la classica posizione di centrale di destra con Buongiorno tra lui e Olivera a sinistra. In porta, Milinkovic-Savic favorito su Meret. A centrocampo, come detto, Frank con Billy. Ai loro lati, Politano e Spinazzola ma occhio a Gutierrez: può sostituire indifferentemente uno dei due. In attacco, chi al posto dell'infortunato Vergara? Elmas è avanti rispetto a Giovane. A sinistra Alisson Santos si prenota per un altro pomeriggio da protagonista. Davanti, ovviamente, Hojlund.

Lobotka verso il forfait: cosa filtra da Castel Volturno

Stanislav Lobotka come detto potrebbe non farcela per domani contro il Lecce. Secondo Repubblica forfait certo con rientro per venerdì prossimo mentre per il Cds oggi in edicola oggi giorno decisivo per capire se potrà tornare o meno. Condizioni da valutare, le sue, dopo il sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita di sabato scorso contro il Torino