Polemiche su Allegri! Chiamaci o scrivici su Radio Tutto Napoli, dalle 13 c'è "Cronache azzurre"

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I protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, oggi live dalle 8 alle 19! Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Carlo Caporale.

Alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli

9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli

11.00 - 13.00 - Pausa-caffè

13.00 - 15.00 - Cronache azzurre

15.00 - 17.00 - Napoli Talk

17.00 - 18.00 - Passionapoli

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica

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