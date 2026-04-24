Spazio a tifosi e Club Napoli su Radio Tutto Napoli: dalle 17 c'è "Napoli nel mondo"
Prosegue la lunga giornata azzurra, partita alle 8, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. E' pronto a scattare il quinto format di quest'oggi: dalle 17 infatti si proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione della UANM con i Club Napoli di tutto il mondo (se vuoi partecipare dall'estero o col tuo club scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net) ma anche voi utenti tramite whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 o telefonate allo 081-17974125.
Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro che diventerà un pre-partita aggiunto prima di "Napoli in campo" che vi traghetterà dalle 19 alle 24 per farvi vivere tutte le emozioni di Napoli-Cremonese con Antonino Treviglio, Ciro Accardo ed i nostri inviati ed opinionisti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Difendo la città
19.00 - 24.00 - Napoli in campo
19.00 - 8.00 - Tutti i programmi li ritroverai in replica
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