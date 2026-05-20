“Tutti, ma lui no!”, “Peggio del gioco di Conte!”, sui social i tifosi azzurri contro l’ipotesi Allegri

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L’ipotesi di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli scatena la reazione negativa di una parte consistente della tifoseria azzurra.

Allegri o Sarri, uno dei due potrebbe succedere ad Antonio Conte alla guida tecnica del Napoli. L’ipotesi di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli scatena la reazione negativa di una parte consistente della tifoseria azzurra. Sui social, infatti, molti sostenitori partenopei stanno manifestando apertamente il proprio dissenso nei confronti dell’eventuale arrivo dell’ex Juventus attualmente sulla panchina del Milan, considerato da diversi tifosi poco adatto alla filosofia di gioco che storicamente piace all’ambiente napoletano.

I tifosi azzurri bocciano Allegri

Tra i commenti apparsi online spiccano frasi molto dure come “Tutti, ma lui no!” oppure “Peggio del gioco di Conte!”, segnale evidente di come il nome di Allegri non stia convincendo gran parte della piazza. I tifosi del Napoli sembrano preferire profili ritenuti più offensivi e spettacolari, soprattutto dopo una stagione nella quale anche Antonio Conte è stato spesso criticato per un calcio giudicato troppo pragmatico.