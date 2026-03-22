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Lady De Bruyne e gli scatti social alla Sanità: i figli diventano pizzaioli
Un momento semplice, lontano dai riflettori, che racconta quanto Napoli sappia conquistare tutti, anche le famiglie dei grandi campioni.
Giornata di immersione nell'arte culinaria napoletana per la famiglia De Bruyne. Michele Lacroix, moglie del trequartista del Napoli, insieme ai piccoli Mason Milian, Rome e Suri hanno scelto una delle pizzerie più iconiche di Napoli, Concettina ai Tre Santi, per un pranzo all’insegna della semplicità e della tradizione al Rione Sanità.
A rendere tutto ancora più bello è stata l’iniziativa di lady De Bruyne, che ha coinvolto i loro tre figli in un’esperienza unica: mani in pasta, risate e tanta curiosità mentre si improvvisavano pizzaioli per un giorno. Un momento semplice, lontano dai riflettori, che racconta quanto Napoli sappia conquistare tutti, anche le famiglie dei grandi campioni. Di seguito gli scatti pubblicati su Instagram.
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