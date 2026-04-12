Biasin elogia Cuesta: "Sbeffeggiato perché gioca male: tolti 4 punti al Napoli e 5 al Milan"

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Cuesta,, alla sua prima stagione in A ha: pareggiato andata e ritorno con il Napoli, pareggiato e vinto con il Milan

Al termine di Parma-Napoli 1-1, gara che ha dimostrato ancora una volta quando sia difficile scardinare il bunker difensivo eretto da Carlos Cuestra, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi del tecnico. Questo il suo commento attraverso il proprio account X:

"Carlos Cuesta, sbeffeggiato perché "il Parma gioca male", alla sua prima stagione in A ha: pareggiato andata e ritorno con il Napoli, pareggiato e vinto con il Milan. Messo insieme 36 punti e virtualmente salvato la squadra più giovane della A al 12 aprile. Il tutto a 30 anni. Bravissimo".