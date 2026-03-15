Radio Tutto Napoli, dalle 11 c'è "Domenica azzurra": scrivici o chiamaci live
Radio Tutto Napoli vi accompagna anche nel week-end. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 12 con Domenica azzurra con il direttore Antonio Gaito e Giovanni Gambardella. Poi alle 13 sarà il turno con Domenica sport con Antonino Treviglio e Antonio Noto e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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