Vivi Napoli-Milan con noi su Radio Tutto Napoli! Dalle 19 c'è 'Napoli in campo'

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Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli, prima, durante e dopo, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutti i giorni dalle 8. Dalle 19 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, i nostri inviati Fabio Tarantino e Christian Marangio ed i nostri opinionisti con le reaction live e fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125 (linea sempre attiva!)

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