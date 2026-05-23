Podcast Addio Conte, Foschi: "Lo conosciamo tutti. Già l’anno scorso tanti dubbi, poi tutto rientrò"

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"Poi sappiamo bene anche quali problemi ci siano stati durante la stagione, tra infortuni e altre difficoltà”.

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Direttore, si aspettava l’addio di Antonio Conte?

“A dire che non me l’aspettavo direi una bugia. Conosciamo tutti Conte, il suo modo di allenare e di pensare calcio. Già l’anno scorso c’erano stati dubbi, poi tutto rientrò, ma sappiamo che è un allenatore molto particolare. Non dico che me lo aspettassi con certezza, però era una situazione che poteva succedere. Poi sappiamo bene anche quali problemi ci siano stati durante la stagione, tra infortuni e altre difficoltà”.

Che giudizio dà alla stagione del Napoli e al lavoro di Conte?

“La piazza è divisa perché il Napoli arrivava da anni molto positivi e quindi ci si aspettava qualcosa in più. Però non dimentichiamo gli infortuni e le difficoltà che ci sono state. Conte non è immune da certi problemi. Qualche partita magari non è andata bene, ma io non mi permetto di dire che abbia sbagliato. Per me Conte non ha fatto male a Napoli. Anzi, sono convinto che se oggi dicesse ‘resto qui’, tantissimi tifosi sarebbero contenti”.