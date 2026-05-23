Il Bari retrocede in C, clima teso al triplice fischio: De Laurentiis lascia subito la tribuna

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Sul terreno di gioco, invece, la squadra allenata da Moreno Longo è rimasta immobile per diversi minuti, sotto shock per l’epilogo della stagione.

Il Bari saluta la Serie B e retrocede in Serie C al termine di un playout amarissimo contro il Südtirol. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata, anche il ritorno disputato al Druso si è concluso senza reti, risultato che ha premiato la formazione altoatesina grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare e che ha condannato i biancorossi a una clamorosa retrocessione.

Tensione e lacrime dopo il fischio finale

Secondo quanto riportato da PianetaSerieB, al triplice fischio il clima è diventato estremamente teso. Un cordone di polizia si è immediatamente posizionato sotto il settore ospiti per evitare possibili incidenti, mentre i calciatori del Bari sono stati accompagnati rapidamente negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Sul terreno di gioco, invece, la squadra allenata da Moreno Longo è rimasta immobile per diversi minuti, sotto shock per l’epilogo della stagione, con numerosi giocatori visibilmente commossi e in lacrime. Particolarmente significativa anche la reazione del presidente Luigi De Laurentiis, che avrebbe lasciato rapidamente la tribuna subito dopo la fine della partita. Una retrocessione durissima, difficilmente immaginabile a inizio stagione, che rischia ora di aggravare ulteriormente il rapporto già molto complicato tra la proprietà e una tifoseria in forte contestazione da tempo.