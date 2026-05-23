Podcast Forgione: "Conte dà molto, ma sua gestione funziona solo se tutto il gruppo lo segue al 100%"

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"Antonio Conte è una persona seria, molto coerente con ciò che dice. Non è uno che rilascia dichiarazioni per strategia o per confondere la realtà".

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Come interpreteresti un possibile colpo di teatro su Antonio Conte? “Noi siamo abituati a questo. L’anno scorso abbiamo vissuto la stessa situazione, ma c’era una variabile impazzita: lo Scudetto e la festa sul lungomare che hanno stregato Conte. Poi è bastata una rassicurazione del presidente, che disse di non preoccuparsi e che lo avrebbe accontentato sul mercato. Quest’anno però è più difficile: non c’è lo Scudetto, non c’è la festa sul lungomare e non sembra esserci neppure la volontà di De Laurentiis di replicare il mercato dell’anno scorso. Quindi, per un colpo di teatro, oggi si parte svantaggiati. Il colpo di teatro potrebbe essere un allenatore non ancora considerato tra i papabili. Io ieri ho fatto il nome di Unai Emery, che potrebbe lasciare l’Aston Villa”.

Conte ha davvero detto “Napoli mi mancherà, ho bisogno di una pausa”? “Io non credo più facilmente a nulla in questo mondo del calcio, ma su Conte la sensazione è diversa. Antonio Conte è una persona seria, molto coerente con ciò che dice. Non è uno che rilascia dichiarazioni per strategia o per confondere la realtà. Se ha detto di aver bisogno di una pausa, io tendo a credergli. Poi, tra un mese, potrebbe anche essere tentato da un’altra proposta, ma oggi probabilmente è sincero”.

Il “dare tutto, chiedere tutto” è il limite di Conte? “Sì, è proprio la sintesi del suo metodo. Conte entra nelle squadre con un approccio totale: disciplina, intensità, mentalità quasi militare. Pretende molto, ma dà anche molto in cambio. Il problema è che questo tipo di gestione può funzionare solo se tutto il gruppo lo segue al 100%. Basta uno o due elementi fuori sintonia per far saltare gli equilibri. Il primo anno spesso funziona perfettamente, il secondo può diventare più complicato, come probabilmente è accaduto a Napoli”.