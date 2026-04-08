Podcast Alisson show, da Roma: "Perché lui al Napoli e da noi Zaragoza?"

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Alessandro Castellani, giornalista Ansa, esperto di calcio brasiliano, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB:

Il Brasile è tra le favorite per il Mondiale. Che idea ti sei fatto, anche considerando la presenza di Ancelotti?

"Diciamo che con il fatto che l'allenatore è Ancelotti ha buone possibilità di farcela. Anche se Francia e Spagna forse sono migliori, ma non sempre vince il migliore. Il Brasile ha un'ottima nazionale, magari manca qualcosa a centrocampo, ma penso che Ancelotti troverà la quadratura giusta. C'è una grande abbondanza davanti. Ha rinnovato fino al 2030 ed è molto apprezzato, in attesa del risultato mondiale."

Parliamo di Alisson Santos: avrebbe avuto chance di convocazione per il Mondiale?

"No, non avrebbe avuto chance, a meno che – se non ricordo male – Alisson Santos credo abbia anche il passaporto tunisino, perché suo padre, Addailton, che ha giocato anche in Italia nel Chievo, aveva preso la nazionalità tunisina e ha giocato con la Tunisia. Credo che, per via del padre, anche lui possa averla. Poi bisogna vedere se a lui interessa e se la Tunisia lo chiamerà."

Che cosa si dice in Brasile di Alisson Santos?

"Sono un suo estimatore. Non capisco, meglio per il Napoli, perché lo Sporting lo abbia venduto. L'ha preso per pochi mesi dall’União de Leiria, l'ha comprato l'estate scorsa, non era titolare ma ha fatto varie partite, ha segnato in Champions e poi l'ha dato in prestito al Napoli. Ora mi risulta che lo riscatterà. Sedici milioni è un affare."

Per le sue caratteristiche dovrebbe giocare titolare nel Napoli, soprattutto contro squadre chiuse?

"Io penso che dovrebbe contare di più su di lui. Però è anche vero che Alisson ha una caratteristica, che aveva anche quando giocava in Portogallo, cioè essere decisivo anche entrando a partita in corso. Probabilmente Conte valuta anche questo. Sicuramente lo ha dimostrato anche con il Milan: la sua parte la fa sempre bene. Poi certo, contro squadre bloccate come il Parma, io lo farei giocare dall'inizio."

A chi lo paragoneresti, anche fuori dal contesto Napoli?

"Questa è una bella domanda. Napoli ha una bella coppia, perché anche David Neres per me è forte. Purtroppo è perseguitato dagli infortuni, ma è un buonissimo giocatore. Sicuramente sul mercato Manna ci ha saputo fare. Da Roma in redazione ci si chiedeva perché lui al Napoli mentre la Roma ha preso Zaragoza"