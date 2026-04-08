Sportitalia - Sondaggio con De Zerbi prima del Tottenham. Due nomi in lista se parte Conte

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Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul suo sito ufficiale ha fatto riferimento alle parole di Conte post-Milan e ha anche svelato che c'è stato un contatto con un allenatore negli ultimi giorni: "A queste condizioni diventa abbastanza complicato pensare che Conte possa essere ancora l’allenatore del Napoli, al netto dei colpi di scena che non possiamo escludere essendoci comunque un contratto.

Il club azzurro non è rimasto con le mani in mano nelle ultime settimane: aveva avuto un dialogo con Roberto De Zerbi su possibili traiettorie in caso di svolta sulla panchina (ripetiamo: da verificare) sulla panchina azzurra. Ma il Tottenham ha giocato d’anticipo. Un nome che resta in lista e anche in bella evidenza è quello di Vincenzo Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis. Come lo è da sempre Gian Piero Gasperini, blindato da un contratto per altri due anni con la Roma malgrado gli spifferi e le insoddisfazioni delle ultime settimane".