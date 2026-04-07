Giordano: “Basta, voglio un calcio guardabile! Napoli-Milan spot per guardare il tennis!"

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"Il risultato e i trofei non sono l'unica cosa che conta: viene prima di tutto la possibilità di godere di uno spettacolo che si chiama calcio"

Il giornalista di Radio CRC Marco Giordano, intervenuto a Controcalcio su Twitch, dopo Napoli-Milan si è sfogato per il brutto spettacolo visto chiedendo a gran voce partite più godibili per gli spettatori: "E qui ci deve essere il diritto di poter esigere un calcio guardabile! I primi 65 minuti di Napoli-Milan sono stati l'inno a guardarsi il tennis, l'NBA e ogni altro c*zzo di sport possibile e immaginabile! Noi dobbiamo esigere da tutti i f*ttutissimi allenatori italiani che giochino a pallone: io non voglio più vedere speculazioni, mi sono rotto il c*zzo a vedere che l'unica cosa che conta è il risultato. Il risultato, gli scudetti, i trofei, non sono l'unica cosa che conta: viene prima di ogni cosa la possibilità di godere di uno spettacolo che si chiama calcio. Io non ne posso più di vedere partite per fare mezzo punto!".

Le statistiche di un Napoli-Milan poco emozionante:

I numeri certificano una partita molto chiusa dal punto di vista tattico. Il Napoli ha controllato il pallone con il 52.6% di possesso contro il 47.4% del Milan, producendo 10 tiri complessivi (3 in porta) contro i 7 dei rossoneri (1 nello specchio). Sul fronte degli expected goals il divario è a favore degli azzurri che hanno chiuso con 0.75 xG contro i soli 0.47 del Milan, uno dei valori più bassi stagionali per i rossoneri. Quattro i calci d'angolo per la squadra di Conte, tre per quella di Allegri; Milinković-Savić ha dovuto compiere solo una parata, Maignan due. Una gara di attese e duelli a centrocampo, decisa da un singolo guizzo di qualità nel momento giusto.