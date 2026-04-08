Podcast Cons. Simeone: "ADL ora merita anche la cittadinanza napoletana"

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Nino Simeone, Consiglio regionale della Campania, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Parliamo della cittadinanza napoletana ad Aurelio De Laurentiis. Qual è il tuo pensiero?

"Allora, i rapporti sono stati sempre buoni con il Comune. Al di là di tutto, il tema è Aurelio De Laurentiis uomo, imprenditore e presidente della società. Posso dire che si sta già lavorando sulla cittadinanza, perché è una cosa importante, un po’ come quella che abbiamo dato a Maradona. Non voglio fare paragoni, perché Maradona era il calcio, però De Laurentiis ha portato i colori del Napoli in tutto il mondo. Mi sarei aspettato, per meriti sportivi, anche un maggiore coinvolgimento sull’impiantistica, come lo stadio, ma non ci sono state le condizioni. In ogni caso, la cittadinanza non va data per interesse, ma perché è giusto riconoscere una persona che ha dato tanto alla città. De Laurentiis è un grande imprenditore, fa il suo interesse, com’è giusto che sia, ma a Napoli ha dato tanto ai colori della squadra. Se lo merita con tutto il cuore. È un valore aggiunto, rappresenta Napoli nel mondo, ormai è più napoletano che romano ed è innamorato della città. Le dinamiche tra pubblico e privato sullo stadio sono state complicate, ma oggi siamo in una fase di accelerazione. La cittadinanza è un riconoscimento che va dato al di là della simpatia o antipatia personale. Oggi chi rappresenta meglio Napoli nel mondo? Io lo nominerei ambasciatore della napoletanità. Ne parleremo con il Sindaco, c’è già interlocuzione. Stiamo aspettando i tempi giusti, ma è un percorso già avviato."

Molti tifosi chiedono se ci saranno altre aperture dello Stadio Diego Armando Maradona dopo il successo delle giornate precedenti. Ci sarà una replica?

"Questo è l’obiettivo dell’amministrazione: mettere lo Stadio Diego Armando Maradona nelle condizioni di ospitare persone anche per eventi non solo sportivi. È il ‘Maradona’ della città e dei napoletani, e la maggior parte di chi è venuto era proprio della città. In futuro arriveranno anche turisti, ma bisogna creare infrastrutture e servizi, come un museo e altre strutture che possano valorizzarlo. Questo si realizza con un piano di ristrutturazione generale. Chiederemo collaborazione e consigli, anche a chi può aiutarci a far crescere questo progetto. Non è mai stato un fatto personale, ma una scelta per la città."