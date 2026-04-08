Abodi: "Conte-Italia? Grande allenatore, dovranno decidere ADL e Figc"
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Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto a margine del progetto "Sport Missione Comune 2026" ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, rispondendo a diverse domande legate al futuro della nazionale italiana. E si è parlato chiaramente anche del nome di Conte.
Conte è un nome spendibile per la Nazionale?
"Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Saranno lui, De Laurentiis e il presidente ella FIGC a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo, ogni giudizio sarebbe superfluo, è una grande persona e un grande allenatore, come ce ne sono altri".
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