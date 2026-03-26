Podcast Attesa Italia, Forgione: "Nazionale ferma al 2006, altro che ultimi 2 Mondiali!"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Caso Lukaku.

"Sì, è una piccola matassa da sbrogliare, capire che cosa è successo, che se una società paga un calciatore, convoca un calciatore per riprendere gli allenamenti e poi questo non accade e qualche problemino c'è, però adesso per un attimo ridimensiono anche il caso, perché mi pare che Lukaku ha detto che lunedì sarà a Napoli, quindi avrà voluto prendersi qualche giorno in più, non so per quale motivo ce lo dovrà spiegare lui, però adesso non gli mettiamo un po' troppo il caso perché è semplicemente una decisione chiaramente motu proprio, personale, non comportata da una società e questo non è una cosa semplice, non è una cosa libera, però aspettiamo lunedì e vediamo cosa succede perché magari poi questo caso si sgonfiava in non nulla."

Potrebbe magari anche essere una mancanza di fiducia, come dire, nei confronti forse dello staff medico del Napoli, più o meno ha percorso la stessa strada di Kevin De Bruyne, anche lui è rimasto in Belgio, però questa scelta sorprende un po' quella di rimanere lì, no?

"Certo, può essere questo, può essere altro, può essere un momento di delusione per il fatto che non riesce a ingranare, anche per altri motivi, non solo magari per la questione delle cure che riceve a Napoli, può essere, ripeto, un momento di delusione anche per il fatto che oiunghi in qualche maniera, non ce lo dimentichiamo, che ha rubato il posto, quindi lui sapeva come sarebbe andata questa questione in una fiducia incortunata, perché acquistando un attaccante come oiunghi, se oiunghi fa bene, c'è poco da dire, è lui che diventa il titolare a maggior ragione se poi riesce a svolgere le mansioni che sono le identiche sue, quelle che gli chiede il conte e che hanno fatto di Lukaku un pupillo dello stesso Conte, adesso è diventato un po' Hojlund il pupillo di Conte, ma questo non significa che Lukaku debba demoralizzarsi e lasciarsi andare."

L'Italia quanto deve vincere questa gara del tempo?

"Ma è passato troppo tempo non solo dall'ultimo Mondiale, ma è passato troppo tempo da un Mondiale vincente, cioè l'ultimo Mondiale vincente è del 2006, poi è stato del 2010 e del 2014, sono stati due Mondiali pessimi, se non vado errato nemmeno qualificati alla fase finale, l'Italia è andata ai Mondiali in quelle due edizioni, ma nel gironcino iniziale non si è comportata bene, ha malfigurato e quindi noi siamo fermi all'Italia del 2006, l'Italia che ha vinto, quindi è tanto, veramente tanto, sono passati la bellezza di 20 anni da quando una nazione italiana non si è mostrata competitiva addirittura vincendo, quindi bisogna ragionare davvero tanto su questo."