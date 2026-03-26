Lukaku non torna a Castel Volturno, Sky: “Società irritata col giocatore!”
TuttoNapoli.net
A tal proposito Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore
Era atteso per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio, impegnato negli Stati Uniti con due amichevoli (sabato alle 20.30 ad Atlanta contro gli USA e nella notte tra martedì e mercoledì, alle 3, a Chicago contro il Messico), ma rispetto a quando definito con la società azzurra, Lukaku ha comunicato l'intenzione di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali
A tal proposito Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore per questo comportamento che non rientra negli accordi presi col club.
Pubblicità
Notizie
Copertina Blocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com