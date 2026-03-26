Lukaku non torna a Castel Volturno, Sky: “Società irritata col giocatore!”

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A tal proposito Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore

Era atteso per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio, impegnato negli Stati Uniti con due amichevoli (sabato alle 20.30 ad Atlanta contro gli USA e nella notte tra martedì e mercoledì, alle 3, a Chicago contro il Messico), ma rispetto a quando definito con la società azzurra, Lukaku ha comunicato l'intenzione di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali

A tal proposito Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore per questo comportamento che non rientra negli accordi presi col club.