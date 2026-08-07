Podcast Badiashile, l'esperto: "Al giusto prezzo, ADL può fare l'affare! Con Allegri può crescere"

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Gabriele Marcotti, giornalista di Espn Uk, grande esperto di calcio inglese, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Badiashile? E' un giocatore fisicamente imponente, non è un mostro di tecnica ma non deve necessariamente esserlo. Al Chelsea è stato sfortunato sia per gli infortuni che per i tanti allenatori avuti che avevano idee diverse. Qualcuno lo ha messo un po' da parte. Il Chelsea deve monetizzare, è sotto sanzione Uefa e rischia una sanzione più pesante se non mettono a posto il bilancio questa estate. Per me il Napoli può fare l'affare. Quando ha giocato, per me non ha fatto male. Con Allegri, Badiashile può far bene. Il prezzo farà la differenza. Ma per me lui può avere un futuro in Italia. Si può riscattare".