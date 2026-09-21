Giuffredi svela: "Volevo mandare Seba Esposito al Napoli quest'estate"
"Quest'estate volevo mandare Sebastiano Esposito a Napoli", l'ha svelato il procuratore Mario Giuffredi "poi per mille cose non si è riuscita a fare", ha proseguito. "A volte le cose che non si fanno sono le cose migliori. Mi è dispiaciuto, perché per un napoletano come Sebastiano andare a Napoli sarebbe stato il sogno da bambino che avrebbe realizzato. Ma mi sono reso conto che per il giocatore poteva essere la scelta più sbagliata che potessi fare. E non potevo fare scelta migliore che mandarlo a Sassuolo", le parole di Giuffredi al R Star Palermo Football Meeting.
Sebastiano Esposito è stato poi convocato in Nazionale
"Deve ringraziare una sola persona, ossia Guido Angelozzi. Era il direttore che l'ha voluto a Cagliari, si è speso tantissimo per lui anche durante l'anno. E il direttore bravo è quello che ti sostiene. A fine campionato Sebastiano era un giocatore migliorato e questo grazie a lui", ha chiosato Mario Giuffredi sul suo assistito.
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