Ultim'ora Giuffredi svela: "Volevo mandare Seba Esposito al Napoli quest'estate"

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Mario Giuffredi svela il retroscena su Sebastiano Esposito vicino al Napoli e spiega perché il Sassuolo si è rivelato la scelta migliore

"Quest'estate volevo mandare Sebastiano Esposito a Napoli", l'ha svelato il procuratore Mario Giuffredi "poi per mille cose non si è riuscita a fare", ha proseguito. "A volte le cose che non si fanno sono le cose migliori. Mi è dispiaciuto, perché per un napoletano come Sebastiano andare a Napoli sarebbe stato il sogno da bambino che avrebbe realizzato. Ma mi sono reso conto che per il giocatore poteva essere la scelta più sbagliata che potessi fare. E non potevo fare scelta migliore che mandarlo a Sassuolo", le parole di Giuffredi al R Star Palermo Football Meeting.

Sebastiano Esposito è stato poi convocato in Nazionale

"Deve ringraziare una sola persona, ossia Guido Angelozzi. Era il direttore che l'ha voluto a Cagliari, si è speso tantissimo per lui anche durante l'anno. E il direttore bravo è quello che ti sostiene. A fine campionato Sebastiano era un giocatore migliorato e questo grazie a lui", ha chiosato Mario Giuffredi sul suo assistito.