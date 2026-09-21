Radio TN Minervini: "Allegri con un cambio ha lanciato un brutto messaggio alla squadra"

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Il Napoli di ieri è stata una squadra spenta per lunghi tratti, ha avuto delle fiammate ma non ha dato continuità al proprio rendimento. Preoccupano i sette punti su quindici raccolti, preoccupa l'incapacità di fornire a Hojlund palloni giocabili che possono poi essere convertiti in gol. Preoccupante anche il fatto che gli ultimi due gol siano stati siglati da Lobotka e da Gilmour, non certo due bomber. Evidentemente c'è qualcosa che nella fase offensiva poi non sta funzionando.

Allegri temporeggia, ma è chiaro che è chiamato a dare delle risposte importanti. Dopo la sosta il Napoli si giocherà tanto nel proprio cammino e i presupposti in questo momento non sembrano essere i migliori. Allegri parla di squadra che doveva avere fame di vittoria, ma anche lui con i cambi non ha dato grandi segnali. Penso all'ingresso di Favasuli, se voleva provare a vincerla avrebbe potuto metterlo come terzino al posto di Di Lorenzo per avere più spinta".